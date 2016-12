VIDEO: Ganilo vas bo: to je slovenska voditeljica povedala mami in ljubimcu

Radijska voditeljica na Radiu 2 Eva Cimbola, ki je znana po seriji takih in drugačnih presenečenj, je tokrat pripravila nekaj drugačnega. Skoraj v celoti se je namreč razgalila. In to tako, da je pogledala vase in pripravila res posebno presenečenje svojim najbližjim. Presenetila jih je s tistim, kar gre vsem najtežje z jezika: z besedama oprosti in hvala in še kakšno.