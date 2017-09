VIDEO in FOTO: Noro! Poglejte, kaj delajo Dunking Devils

Slovenski akrobati Dunking Devils, ki jih je pred kratkim z jabolkom navdiha nagradil tudi predsednik države Borut Pahor, spet navdušujejo. Tokrat so v sodelovanju s spletnim velikanom Yahoojem in z ameriško nogometno ligo NFL posneli spot, ki jemlje dih.

V svoje akrobatske veščine so vključili elemente ameriškega nogometa in nastal je video, del katerega so posneli tudi v Sloveniji, in sicer na Velenjskem jezeru.

Z videom poskušajo Američani za ameriški nogomet navdušiti še Evropejce. Na slovitem londonskem stadionu Wembley se bo tako to nedeljo odvila ena izmed rednih tekem med Jacksonville Jaguarsi in Baltimore Ravensi.

Slovenska ekipa je promocijski spot snemala teden dni, od tega tri dni na Velenjskem jezeru. V videu pa so predstavili tudi slovensko inovacijo Quadrofoil, ki nekako lebdi nad vodo.

Dunking Devils bodo letos začeli tudi snemanje spletne serije Fly Guys, ki bo gostovala prav na slovenskih tleh.