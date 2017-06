VIDEO in FOTO: Kravatarji iz častne lože in predsednik

Aleksander Čeferin in Miro Cerar, stroga in resna v častni loži. Dva pravnika na visokih položajih. Foto: Mediaspeed

Športne prireditev na najvišji ravni vselej privabijo kopico znanih obrazov, tako rekoč smetano s področja gospodarstva, politike, športa itd.

Na sobotnem nogometnem obračunu med Slovenijo in Malto, ki ga je dobila Slovenija z 2 : 0, se je v častni loži trlo znanih obrazov. A le predsednik države Borut Pahor je bil bolj sproščeno opravljen in ves čas z nasmeškom na obrazu. Edini je bil brez suknjiča, nadel si je kavbojke, vanje pa si je zatlačil srajco. Ob predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu, premierju Miru Cerarju, predsedniku OKS Bogdanu Gabrovcu, poslovnežu Jocu Pečečniku in drugih je bil morda videti neformalno, a je tudi edini med njimi vihtel slovensko zastavo in navijal, kot to delajo zvesti navijači, ki ne pridejo niti blizu tribune za pomembneže.