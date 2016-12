VIDEO in FOTO: Avdić: »Noro, koliko denarja se lahko zbere v tako kratkem času!«

Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak so zamenjali decembrske dobre može in s pomočjo poslušalcev pomagali kar sedmim socialno ogroženim družinam. V 28 urah radijskega maratona jim je uspelo nekaj težko predstavljivega. S pomočjo poslušalcev in drugih donatorjev so zbrali več kot 80.000 evrov, s katerimi bodo decembrske dni polepšali vsaj sedmim socialno ogroženim družinam. Z zbranim denarjem bodo pomagali družinam, katerih žalostne zgodbe so tudi predstavili v programu. Ekipo je v studiu s svojim obiskom počastil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se je Denisu zahvalil za vabilo in šale na njegov račun. Že zjutraj je ob prihodu na delo v studio prišel tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Denisa so s svojim obiskom podprli tudi številni znani Slovenci: smučarski skakalec Robert Kranjec, televizijski voditelji Uroš Slak, Nuša Lesar, Gregor Trebušak, Ota Roš, Jerica Zajc Šušteršič, Jasna Kuljaj in Špela Grošelj, voditelji Radia 1, igralci ter druge znane osebnosti in prijatelji. Pravi ritem so maratonu dajali tudi številni slovenski in tuji glasbeniki.

Vsaj sedmim socialno ogroženim družinam so radijci polepšali praznični december.

Največje presenečenje je bil zagotovo nastop priljubljene srbske skupine S.A.R.S., najštevilnejši pa so bili pevci in pevke otroškega in mladinskega pevskega zbora z Osnovne šole Ledina. Manjkali niso niti Modrijani, Rok'n'Band, HELP! A Beatles Tribute, Manuella, Maja Založnik in Nina Pušlar, s katero je celotna ekipa ob koncu 28-urnega maratona prepevala s solzami v očeh.

»Bilo je naporno. Ne samo fizično. Poslušati zgodbe ljudi, ki so na robu obupa, je zelo ganljivo. Vesel sem, da smo skupaj s poslušalci in drugimi donatorji zbrali tako ogromno vsoto denarja. Ko sem videl končni znesek, nisem mogel zadrževati solza. Noro, koliko denarja se lahko zbere v tako kratkem času!«