VIDEO: Filip Flisar oznanil: Pričakujem prvega otroka

»Srečen božič vsem! Dobre novice letos so to, da se moja Monika ne redi, ampak je noseča! Slabe novice za njo so pa to, da noseč 'izgledam' jaz ...« je na facebooku ob prazniku zapisal priljubljeni slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar in na hudomušen način oznanil, da bo prvič očka.

Filip je sicer z Moniko, hčerjo Mirana Vuka, župana občine Zavrč, srečen že dobro leto. Trenutno je njegova izbranka v 13. tednu nosečnosti.

Čestitke tudi iz našega uredništva!