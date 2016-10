VIDEO: Enes sumi, da ga Čakarmiš ne mara zaradi las

Šest let je minilo, odkar je Enes Kurtović prvič stopil na oder Slovenija ima talent. Lucienne Lončina in Brane Kastelic, ki sta takrat poleg Branka Čakarmiša sedela v žiriji, sta mu dala možnost in ga spustila v polfinale. Čakarmiš, ki je Enesu v polfinalu stisnil rdeči gumb, se teh nastopov še vedno dobro spomni in še danes mu očitno vzbujajo slabe občutke.

Branko je, ko je ugotovil, da se je Enes vrnil na oder oddaje, v trenutku postal nerazpoložen in slabe volje. Enes, ki je upal, da se mu bo tudi tokrat uspelo uvrstiti v polfinale, je pred nastopom dejal, da je morda vzrok, da ga Branko ne mara, globlji. Po njegovem mnenju je zadeva povezana z njegovimi lasmi. Enes ima namreč še danes bujno grivo.

Zaradi Enesa so si Branka privoščili tudi žiranti. Lado se kar ni model nehati smejati in je dejal, kako je mogoče, da je Branko »to« spustil na polfinalni oder.

Če se ne spomnite, kako je Enes zvenel pred leti, si lahko pogledate tedanji posnetek.