VIDEO: Ema 2017: tujina navija za Alyo in Niko Zorjan

Danes bo na sporedu prvi predizbor EMA 2017. Izseki pesmi, ki so jih organizatorji predstavili že pred dnevi, so naleteli tudi na odziv v tujini. Blogerja wiwibloggs sta komentirala izseke in najbolj sta jih navdušila Alya in Nika Zorjan. Dejala sta tudi, da Slovenija na Eurosongu nikol ni uvrščena dovolj visoko. Spomnila sta se Tinkare Kovač, Maraaye, Maje Keuc in Omar Naber.

Evrovizijska navdušenca Deban in William, sta pred kamero prvič prisluhnila skladbam in jih komentirala.

Za skladbo zasedbe King Foo sta dejala, da je leto 2017, skladba pa ni v tem obdobju. Za Niko Zorjan sta dejala, da je moderna in zabavna. Navdušena sta bila tudi nad tem, da je prepevala v prekmurščini. Najbolj zabavna je bila reakcija na zasedbo Tosca Beat. Dejala sta, da ju je kar nekoliko strah in dodala, da ju skladba spominja na pot v pekel.

Za Leo Sirk sta dejala, da zveni vse zelo temačno in že slišano. Za skladbo zasebe Sell out pa sta dejala, da skladba zveni iz poznih devetdesetih. Ko sta prebrala naslov Zale, sta si obetala veliko. Ko sta jo slišala, pa nista bila preveč navdušena. Najbolj ju je pa razočaral smeh sredi prepevanje. Dejala sta, da skladba zaradi tega zveni ceneno.

Ko je zapela Alya sta bila povsem očarana. »To je čudovito, hočem slišati še več. V trenutku gre v uho.« Povsem očarana sta tudi nad glasom Omarja Naberja.