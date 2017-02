VIDEO: Ema 2017: finale naslednji teden, gledalci pa že izbrali zmagovalca?

Po drugem predizboru za pesem Evrovizije je po navdušenih komentarjih jasno, koga si gledalci želijo za znagovalca. Potem ko so se poleg King Fooja, Nike Zorjan, Sell Outa in Omarja Naberja v finale uvrstili še Nuška Drašček, Tim Kores, Raiven in BQL, so najglasnejši, tako se zdi, komentatorji na facebooku (spodaj objavljamo nekaj nelektoriranih komentarjev) mladega dua.

»BQL nujno na zmago.... Upam, da vaju bomo lahko gledali tut na evroviziji«.

»Boljša sta 100% ko vso tisto dretje na odru«.

»Daleč naaaajboljša...pa ne samo na letošnji Emi«.

»QL sta bila kar QL, dokler back vokal ni začel peti spremljevalnega vokala v intervalu zvišane kvarte.... ;) Če bi se to spremenilo (popravilo), pesem sploh ne bi bila slaba!«

»Glede na to, da sta BQL najmlajša tu gor pa dejansko sposobna sama tako pesem napisat, lahko rečem samo kapo dol. Za vse ostalo pa tak nimam besed, spet so kuhali ;)«

»BQL sta najverjetnejša zmagovalca. Edina top, taka taprava evrovizijska pesem. Bravo«.

»Pa vi niste normalni :D BQL edina dobra izvedba«.

»Carja svaka vama čast fanta za veliki finale. Pokažita jima v velikem finalu. Dajta fanta zmoreta in zmaga bo spet tu, držim pesti, da zmagata. :)«.

Ste zamudili nastop BQL? Oglejte si ga na spodnjem posnetku!

V finale so po drugem predizboru uvrstili še:

Nuška Drašček



Tim Kores



Raiven



Kateri nastop je bil najbolj všeč in se vam zdi najbolj primeren za Evrovizijo? Nastope prvih štirih finalistov najdete na povezavi .