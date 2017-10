VIDEO: Diplomirala v Avstraliji, zmagala v Ljubljani

Lepota je zelo širok in subjektiven pojem, vsak posameznik ima svojo definicijo, ki ni nujno skladna z drugimi. Že od nekdaj pa je lepota človeka tisto, kar se ocenjuje na tekmovanjih ter nagradi s krono in lento. Dobili smo novo miss universe; gre za prestižno tekmovanje, ki je med najbolj gledanimi dogodki na svetu.

V izboru za miss universe je bilo 12 finalistk, Vanessa Preložnik, Ariela Mandelc, Barbara Bajc, Aleksandra Galinec, Maruša Vučković, Danijela Burjan, Tea Recek, Emina Ekić, Ines Korošec, Ingrid Ulaga, Dunja Derenda in Sara Vanessa Zupan. Zmagala je 22-letna Štajerka Emina Ekić, krono ji je predala lanska zmagovalka Lucija Potočnik. Prva spremljevalka je postala Ariela Mandelc, druga spremljevalka pa Vanessa Preložnik. Lenta miss fotogeničnosti je pripadla Maruši Vučković.

Zmagovalka Emina prihaja s Ptuja. S 16 leti se je odpravila v daljno Avstralijo z željo po boljši prihodnosti in zaradi izobrazbe, na univerzi v Melbournu je diplomirala iz turizma. Dejala je, da se je tekmovanja udeležila z željo po boljši prihodnosti in zaradi radovednosti, ljubezni do mode in zanimanja za to tematiko, pridobivanja novih izkušenj in spoznavanja novih ljudi. To jesen bomo lahko na televiziji spremljali njeno sestro Indiro Ekić, študentko tretjega letnika fakultete za zdravstvene vede, mojstrico ličenja, saj je ena izmed tekmovalk resničnostnega šova v boju s kilogrami.

Izbor za miss universe (letos bo svetovni izbor v Las Vegasu) je med najbolj gledanimi dogodki na svetu.

Pevec Gianni Rijavec, ki je nedavno predstavil novo pesem Ljubezen, si je izbor ogledal s srčno izvoljenko Patricijo Simonič. Prišla sta usklajena, v barvi večno elegantne črnine, ki ne gre nikoli iz mode.

Za glasbeno popestritev prestižne prireditve so poskrbele Alya, Helena Blagne in Manca Špik. Alya je bila pred nastopom z ekipo na petdnevnem slovensko-hrvaškem koncertnem popotovanju, ki se je sklenilo na Rock Ledinah. Glasbena kariera Helena Blagne, čeprav trenutno rešuje ločitvene težave, cveti, saj jo pogosto srečujemo na dogodkih, kjer vedno znova preseneča s svojim glasom in stasom. Tudi Manca Špik, ki je v zadnjem letu nanizala številna uspešna sodelovanja s slovenskimi glasbeniki, je poskrbela za ekstravaganten nastop na ekstravagantnem lepotnem tekmovanju.