VIDEO: Denis in Martina ponoči ujeta v avtu: vročih prizorov na pretek

Tekmovalca šova Zvezde plešejo, gorenjski samuraj in glasbenik Denis Porčič in Martina Plohl, sta si v avtu priredila popolno zabavo. Vse skupaj sta ujela s kamero, pri tem pa sta se noro zabavala. Zapela sta številne pesmi od Elvisa do Seke Aleksić. Vmes sta si namenila tudi nekaj romantičnih pogledov, vse skupaj pa sta snemala za volanom, in to v večernih oziroma nočnih urah.

Še vedno lahko samo ugibamo, kaj se plete med simpatičnima tekmovalcema, nekaj pa zagotovo drži. Postala sta prava prijatelja, ki se znata zabavati tudi zunaj plesnega parketa.