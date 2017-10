VIDEO: Debilno ali genialno? Skladba o lisici, o kateri govori vsa Slovenija

Ste tudi vi eden izmed tistih, ki se je ob včerajšnjem nastopu Marijana Novine čudil, saj ste prvič slišali za skladbo What does the fox say?. Gre za skladbo, ki sta jo norveška brata Vegard in Bard Ylvisaker (duet Ylvis) posnela v sklopu promocije tretje sezone njune komične pogovorne oddaje Nocoj z Ylvisom. Spot in skladbo sta na spletu objavila 3. septembra 2013, v dveh tednih je imel spot 40 milijonov ogledov, zdaj pa jih ima nekaj manj kot 700 milijonov ogledov.

Skladba, za katero je žirantka v Znan obraz ima svoj glas dejala, da je hkrati debilna in genialna, jima je prinesla svetovno slavo. V goste so ju vabili po vsem svetu. Kot prva ju je k sodelovanju povabila Ellen DeGeneres, kasneje pa še Jimmy Fallon. Nastopila sta tudi festivalu iHeartRadio Music.