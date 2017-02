VIDEO: Čuki razkrili: Konec je

Skupina Čuki je razkrila žalostno novico, da jih zapušča njihov dolgoletni član Vinko, ki je v skupini že od samega začetka. Pred kratkim je Vinko praznoval svoj 60. rojstni dan in člani skupine so mu podarili psička, hkrati pa se mu zahvalili za vsa leta sodelovanja. To je bila že tiha napoved slovesa, saj so mu za okrogli jubilej postavili tudi velik plakat, kjer lahko vidimo klin in kitaro. Fantje so s tem želeli povedati, da bo basist počasi obesil svojo kitaro na klin.

Svojo novico pa so uradno naznanili ob 10-letnici informativne oddaje Svet. S tem pa se ne končuje delovanje skupine, ki je že napovedala, da išče novega basista.