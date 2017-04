VIDEO: Challe Salle ne ve, kaj mu manjka

Nova skladba Challe Salleta je že pravi hit, čeprav je šele pred nekaj dnevi ugledala luč sveta. V štirih dneh ima njegov novi videospot nekaj manj kot sto tisoč ogledov in je med najbolj priljubljenimi v zavihku trading. Lagano se je dobro prijel tudi na radijskih postajah, kar postavnega glasbenika še posebej vseli. Challe zato napoveduje, da bo nadaljeval v tej smeri.

Ko je pred nekaj tedni napovedal veliko vrnitev na slovensko glasbeno sceno, si verjetno nihče ni mislil, da bo presenetil tudi s spremembo glasbenega sloga. Challe je v skladbi Lagano, ki je v reggaeton ritmih, pokazal, da zna tudi peti.

»Vedno sem bil to, kar sem, in ne glede na vse sta glasba in kreativnost velik del mojega življenja. Trudim se biti izviren ter poslušalcem vedno postreči s kakovostnim izdelkom. Začutil sem, da je pravi čas za nekaj novega in da Slovenija potrebuje svoj reggaeton. Že nekaj časa me navdušujeta in inspirirata glasbena kultura Latinske Amerike in ta žanr. Ima neki svoj specifičen stil in ritem, ob tem pa vsebuje tudi kombinacijo rapanja in petja, ki gre hitro v uho. Pišem besedila, sestavljam melodije, pojem in rapam, enostavno moraš biti v tej zvrsti vsestranski. Še posebej zaradi tega je vse skupaj zame velik izziv,« nam je zaupal.

En hit za drugim

Inspiracijo za besedilo je našel v vsakdanjem življenju. »Govori o tem, da sem zaljubljen v dekle, ki je ne zanimam, ker ima bogatega fanta, ki jo razvaja. Jaz pa sem navaden, preprost fant, ki bi naredil vse, da jo osvoji. V videospotu smo tako prikazali različna dela, ki jih brez sramu opravljam – sem smetar, vrtnar, čistilec in natakar.«

Pri snemanju spota je združil moči z ekipo SquareMe, glavno žensko vlogo pa je odigrala hrvaška manekenka Yvonne Srdoč. V spotu je nastopil tudi Igor Mikić, pred kamero pa se je preizkusila tudi Challetova mlajša sestra Maja.

Sicer pa Challe napoveduje, da bo nadaljeval tempo, ki si ga je zadal. Pravi, da za poletje pripravlja še nekaj pesmi, ki bodo v podobnem stilu, in tudi izdelke za srbski trg.