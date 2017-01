VIDEO: Challe Salle je nazaj: Treba se je boriti

Po dveh letih odsotnosti se na glasbene odre in tudi radijske valove vrača Saša Petrović, znan pod umetniškim imenom Challe Salle. Na youtubu je objavil nov videospot za skladbo Betonska džungla, za katero pravi, da je družbenokritična in obenem tudi motivacijska pesem.

»Opisuje situacijo povprečnega, mladega človeka v današnji družbi, v kateri sta vse moralne vrednote zamenjala denar in materializem. Ta človek (npr. jaz) se vseeno poskuša znajti po svojih najboljših močeh ne glede na to, kaj se dogaja okoli njega – laži, prevare, kriminal, bolečina, demoralizacija itd. Moj namen in sporočilo vsem poslušalcem in poslušalkam je, da se je treba v življenju boriti in naj ne zanemarjajo moralnih vrednot, kot so ljubezen, spoštovanje, prijaznost, poštenost, iskrenost, odgovornost, dobrota itd.,« nam je zaupal o svoji novi skladbi. Ob tem dodaja, da je treba najbolj ceniti zdravje, družino in prave prijatelje. »Imam zelo velik vpliv na mlade, zato se trudim biti pozitiven zgled in vzor. Naredili smo preprost lirični video, pesem je v dveh dneh doživela pozitivne odzive, na youtubu pa se je tudi znašla na 15. mestu pod zavihki priljubljeno.«

Challeta smo ob tem še povprašali, ali mu je po letu 2013, ko je nastopal v srbskem Grand Showu, uspelo ohraniti stike v Srbiji. »V Beogradu sem se povezal z glasbeniki, kot so DJ Shone, Goca Tržan, Elitni Odredi, In Vivo, MC Stojan, Milica Todorović, Sandra Afrika, Dara Bubamara. Imam stike z njimi in občasno tudi skupaj nastopamo v Sloveniji.« Ob tem je še napovedal, da v prihajajočih mesecih izidejo nove skladbe in videospoti za slovenski in tudi balkanski trg. »V prihajajočih mesecih se obeta nova pesem z eno izmed zelo priljubljenih pevk z balkanske scene, vendar o podrobnostih še ne morem govoriti, saj dogovori šele potekajo.«