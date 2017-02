VIDEO: Blogerja neusmiljena do Đurove Zale: »Spominja me na javno hišo«

Youtubovska blogerja Deban in William iz Velike Britanije sta več kot očitno velika navdušenca nad Evrovizijo. Na svojem videoblogu redno objavljata kritike pesmi, ki so potencialni tekmovalci Evrovizije. Pozabila nista niti na izseke vseh 16 pesmi, ki smo jih letos slišali na Emi 2017.

Najbolj sta bila navdušena nad Alyo, Raiven, BQL, Niko Zorjan in United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko. Pri Alyi sta bila enotna, da bi jo z veseljem spoznala.

Sta pa hudo skritizirala Ni panike skupine Sell Out in Zalino Lalalalatino. Prva ju spominja na vaško pesem, ki jo predvajajo v lokalnem baru. Za Zalo Đurić Ribič je Deban dejal: »Joj, spominja me na javno hišo. Predstavljam si, da poje 'lalalatino' in si ob tem slači poceni kose oblačila.«

Ob pesmi Kataye in Duncana Kamakane sta modrovala celo o diabetesu.

Kaj pa menite vi o njuni kritiki?