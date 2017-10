VIDEO: Beli golob Gianni v soju sveč sredi belega dne

Nepoboljšljivi romantik Gianni Rijavec je v Grand hotelu Union ob klavirju in v soju sveč pripravil predstavitev nove pesmi Ljubezen in videospota zanjo.

Svoje moči je tudi tokrat združil z dirigentom Patrikom Greblom, s katerim sta sodelovala že v preteklosti in dokazovala, da skupaj dosegata dobre rezultate. Prav tako pa skladba Ljubezen ne bi bila takšna, kot je, če je ne bi soustvarjal z godalnim kvartetom. Tega sestavljajo glasbenice Anja Jamšek, Anja Istenič, Urša Kordež in Petra Tavčar ter moški del ekipe v sestavi Ariana Krašne in Matjaža Švagelja.

Spomnimo se, da je Gianni na letošnji praznik zaljubljencev predstavil romantično balado z naslovom Ti si lepa kot pomlad. Kot vse kaže, bo nadaljeval romantični glasbeni stil. Velike zasluge za to ima prav gotovo njegova partnerica, ženska, ki jo ljubi in obožuje in ki je zanj tudi glasbena muza. Gre za Patricijo Simonič, umetnico iz Maribora. Očitno ne pravijo zaman, da se Primorci in Štajerci odlično razumejo. Šušljalo se je celo, da naj bi si parček že letos obljubil večno zvestobo.

Patricija je priložnost izkoristila tudi za svoje umetniško udejstvovanje, prostor v Grand hotelu Union je namreč napolnila s svojimi slikarskimi platni, ki so vzdušju in prostoru dodala piko na i.

Predstavitve se je udeležila tudi Jasna Kuljaj. Morda je kriv zgolj make up, ampak malce se nam dozdeva, da je njen nasmešek znova nekoliko drugačen.

Vedno isti nasmeh pa ima Maja Prašnikar, ki prav tako ni zamudila prireditve; večina jo pozna kot pevko v glasbeni skupini Unique. Poleg glasbene kariere v rosnih najstniških letih ji je ogromno neprecenljivih izkušenj za življenje dalo bivanje v tujini, in sicer na Filipinih, kamor jo je odpeljala ljubezen, a ta se žal ni srečno iztekla. Po vrnitvi domov je lepotica še močnejša, podala pa se je tudi v dobrodelne projekte, saj pomaga pri zbiranju hrane in finančnih sredstev za zapuščene živali v Bosni in Hercegovini. Prav dobrodelnost je tisto, kar povezuje Majo in Giannija, slednji namreč kot ustanovitelj fundacije Beli golob zagotovo pozdravlja in podpira tovrstne podvige.

Rijavca je prišel pozdravit upokojeni glasbeni urednik in resnični ljubitelj slovenske zabavne glasbe Dragan Bulič, spregledati pa nismo mogli niti novinarja, urednika, humorista, satirika in še kaj Toneta Fornezzija - Tofa. Tone je zagotovo deloholik, ki svoj poklic jemlje kot poslanstvo in o upokojitvi noče niti razmišljati.