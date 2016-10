Vida doletela huda kazen, v hrbet so mu zabili še nož

V resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek smo bili priče novim dramam. Na posestvu so dobili še druga dvobojevalca. Rada in Anna sta izbrali svoja nasprotnika in presenetljivo sta obe izbrali moška – Anna Matica, Rada pa Boža. Glede na to, da oranžni pri tedenski nalogi ne napredujejo najbolje, za zdaj kaže, da bosta v sobotno areno morala Božo in Rada.

A izbor dvobojevalcev je bil spet v senci kazni, ki je doletela Vida. Zaradi očitkov, da z živino ravna pregrobo, se bo moral iz udobja, ki mu je trenutno na voljo v bogatem delu hiše, preseliti v hlev k živalim in zanje tudi skrbeti.

Klavdija Vidu zarila nož v hrbet?

Medtem pa je Adriana počakala na ugoden trenutek, ko sta bili s Klavdijo sami, da se je z njo pogovorila o Vidu. Povedala ji je, da se ji zdi, da ji druženje z Vidom zelo škodi in utegne tudi zapečatiti njeno usodo na posestvu. »Vid je zelo konflikten in na posestvu vse manj priljubljen, zato si vse manj priljubljena tudi ti, Klavdija,« so bile besede, ki so dale misliti.