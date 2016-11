Vid Valič z brki: Tole je pa kar grozno

Vid se z izrastki, za katere pravi, da so podobni brkom in bradi, ne ukvarja preveč. Foto: Facebook

Brki so meseca novembra zaščitni znak vseh, ki želijo spodbujati moške, naj se preventivno posvečajo pregledom prostate. Čeprav je nekdo modro zapisal, da se pravi boj proti bolezni odvija v srcu, ne pod nosom, pa se je trend puščanja obraznih dlačic zelo prijel.

Med zadnja leta bolj poraščenimi je komik in voditelj Vid Valič, ki ima zanimiv razlog, da si je pustil rasti brke in brado. »Dlake na mojem obrazu so začele ostajati bolj zaradi lenobe kot premišljene namere, in ko sem bil enkrat dovolj dolgo na dopustu, da je imelo kaj zrasti, sem si rekel: 'No, tole je pa videti kar grozno! Bom pustil tako!'« se na svoj duhoviti način spominja Vid.

Nazadnje se je povsem obril pred več kot letom dni za snemanje reklame, za katero so zahtevali, da je brez dlak. »To, kar meni poganja na obrazu, še ni doseglo kriterijev prave brade, zato v resnici res ne čutim razlike, če sem zaraščen ali ne. Imajo pa drugi z mojo golo faco veliko več težav, saj jih pomanjkanje dlak zelo moti,« še razkrije.

