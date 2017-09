Vid Valič iskreno o poroki

Nina Osenar je Vida pred leti opisala kot »noro hudega« in »seksi«. Foto: Blaž Samec

Komik Vid Valič bo septembra premierno prikazal novo predstavo Tvoj bodoči bivši mož. Še samski član igralske družine Valič, ki pravi, da bi se od nekdaj rad poročil, se v osebnoizpovedni komediji sprašuje, kaj narediš, če se hočeš poročiti, pa ne najdeš prave. Kaj narediš, če najdeš pravo, pa se ona noče poročiti s tabo? Na ta in podobna vprašanja bo poskušal odgovoriti na testnih predstavah, ki se bodo vrstile po Sloveniji od 20. septembra. Vrhunec bo medijska premiera, ki bo 30. septembra v ljubljanskih Španskih borcih.

Vid je znan po tem, da skrbno skriva svoje ljubezensko življenje pred javnostjo. V preteklosti so ga povezovali z marsikatero znano lepotico, tudi s Katarino Čas in Nino Osenar. A Vid, ko nanese vprašanje na dekleta, večinoma trmasto molči. Je pa pred leti, kaj si misli o komiku, povedala novopečena mamica Nina Osenar, ki ga je opisala kot »noro hudega« in »seksi«.