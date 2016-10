Vid razkriva, kdo od kmetov igra najbolj umazano igro

Zadnji je bitko za 50 tisočakov v šovu Kmetija: Nov začetek zapustil Vid Gostenčnik, ki ga je v znanju premagala Adriana. Ujeli smo ga ravno med pripravo pojedine na svojem ranču. Prijatelje je povabil na golaž, nam je povedal.

S kakšnimi občutki ste se vrnili domov?

Vesel sem, da sem doma, da vidim, da so vse moje živali in stvari tako, kot je treba. Po drugi strani pa bi se še lahko boril za 50.000 evrov, ki jih bom zdaj pač moral zaslužiti drugače, z delom in pridno roko.

Kako gledate na to, da vas je premagala ženska?

Če bi me Adriana premagala v spretnosti ali moči, bi mi bilo malce težje. Tako pa sva šla na znanje. Nisem imel toliko časa za učenje kot drugi, ker sem pač delal. To ni sramota, kmetijo sem zapustil z dvignjeno glavo.

Potem preostali niso dovolj delali?

Veliko manj. Jaz ne morem gledati, da živalim kaj manjka ali pa da kakšna stvar ni narejena do konca. Rad imam, da se stvari naredijo hitro in temeljito, da je mir.

Na posestvu so vas obtožili grobega ravnanja z živalmi. Zakaj?

Tega me je obtožil Matjaž. Rečem mu kar nevedni Matjaž. On je namišljeni ljubitelj živali, blage zveze nima, kaj pomeni imeti rad živali. To, da sem grdo ravnal z živalmi, pa ... Če ne gre stokrat zlepa, bo šlo pa enkrat zgrda.

Ali kaj obžalujete, da ste pri kuhanju oglja pomagali nasprotnikom do zmage?

Tega ne obžalujem. Obžalujem pa to, da sem dal Tinetu roko in mu obljubil, da mu bom pomagal s svojim znanjem. Če sem dal roko, pa je treba obljubo držati. Sem načelen človek, in če dam besedo, jo tudi izpolnim.

Adriana je napovedala, da vas bo spravila v areno. Je bila potem ona tista, ki je odločila, kdo bo prvi dvobojevalec?

Ja, ona je imela svojo igro in jo tudi dobro igrala. Odločila se je, da se me skuša znebiti, ker sem bil močan člen, čeprav je vedela, da bo mogoče ona moja nasprotnica. Mislila je, da bom morda izbral Klavdijo, ampak ta meni ni predstavljala težkega izziva, zato sem izbral Adriano. Če bi njo premagal, bi bil absolutni zmagovalec.

Tudi potem, povsem na koncu?

Ja, definitivno.

Se pravi, da je ona vaša favoritinja?

Tam je nisem dobro spoznal, zdaj ko sem doma, pa vidim, kaj vse se je dogajalo. Ampak če je mene premagala, potem naj pač zmaga, čeprav si zmago zasluži kdo drug, ne ona.

Kdo?

V redu sta mi bila Matic in Zara, sicer pa vsi potrebujejo tiste evre. Nekateri pač za pametne namene, drugi za butaste.

Potem to pomeni, da se prav zaradi Adriane ni tako razpletlo, kot ste mislili, oziroma ona ni takšna, kot ste mislili, da je?

Ne, ona ni takšna oseba, kot sem mislil. Če človek obljubo ali roko preseka enkrat, dvakrat, trikrat, potem žal ni načelen človek. Načelen sem jaz, ki stojim za svojimi besedami in dejanji, takšen skušam biti ves čas, takšen sem tudi na splošno v življenju. Sem delaven in pošten, to so lepe vrline, ki te vodijo naprej.

Kaj pa menite o Tinetu? Imel je več izbruhov jeze.

Tine je mulec, nepremišljen. On lahko drugim reče vse, drugi pa njemu nič. Enkrat ga to lahko drago stane.



Kakšna ženska je Anna?

Anna je pridna, ampak raztresena, to jo tepe vse življenje. Malomarna je, jaz sem veliko bolj navajen reda kot ona. Hoče se vsega lotiti, ampak to je včasih slabo. Delaj tisto, kar obvladaš, stoodstotno dobro, ne pa tistega, česar ne obvladaš, polovično.

Kdo ima na posestvu najboljšo taktiko, ki ga morda vodi v finale?

Po moje so to Matic, morda Matjaž in Adriana tudi nima slabe. Ti vodijo zanimive igre, ne morem reči hinavske, ampak nečiste.

Tudi Matic?

Matic je pač tiho in se prilagaja. Je krvav delavec in se hoče učiti delati, ni mu težko nič narediti, Matjaž pa je bolj len, a spretnejši v drugih stvareh. Ti trije imajo največ možnosti za zmago.

Ali so med tekmovalci potem tudi zahrbtneži?

Ne morem reči, da so zahrbtneži, ampak so nekorektni. Premalo stojijo za svojimi besedami. To so vsi, ki sem jih omenil, razen Senada in Zare. Zmago vseeno privoščim Maticu, za Senada vem, da zna delati in zna voditi svoj posel, tako da sem prepričan, da se bo v življenju dobro znašel tudi brez 50.000 evrov.