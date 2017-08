Veste koliko tisočakov kapne Modrijanu Blažu iz blagajne RTV SLO?

Jan Plestenjak in Modrijani. Foto: Voranc Vogel

TO PA SE DA ŽIVETI!

Od kulturnega ustvarjanja se da prav dobro živeti. Z dobičkom. Dokaz je DJ Umek, ki posle vodi kot Uroš Umek, s. p. in ni zgolj eden najuspešnejših slovenskih glasbenikov, ampak tudi s.p.-jev. Javna objava letnih poročil razkriva, da je bilo njegovo poslovno leto lani vrhunsko. Ustvaril je kar 643.000 evrov prihodkov in prikazal 105.000 evrov dobička. Kar je tisočaka več kot leto prej, ko je ustvaril 104 tisočake, čeprav je v letu 2015 njegov s.p. zabeležil »samo« 442.000 evrov prihodkov. Res pa je bilo za kralja elektronske glasbe, ki deluje v mednarodnem okolju, zmagovito leto 2014, ko je ustvaril kar 268.000 evrov dobička. In DJ Umek je res zgodba o uspehu, brez državnih subvencij ali nakazil. V bazi protikorupcijske komisije Erar namreč ne najdemo niti enega evra, ki bi ga sloviti didžej dobil iz proračuna.

Uroš Umek je sicer res pravi biznismen. Evidenca Gvin razkriva, da je ob s.p. tudi ustanovitelj in 15- ali 16-odstotni lastnik podjetij oziroma d.o.o.-jev FM Musick, FM agencija, Viberate in UMEK 1605 k. d. Futuristični marketing pa je pristal v stečaju, Matrix Music, Sibscribe-o-Matic in Topdeejays.com, ki je delniška družba, pa niso več povezani z njim.

