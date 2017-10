Vesni in Darja pred ministrom za kulturo

Bogata jesen gledaliških premier je na oder Prešernovega gledališča Kranj postavila sodobno dramo z naslovom Tri ženske, igro o iskanju sreče v nakupovalnih centrih in o absurdnosti potrošništva kot novodobne religije. Odlične interpretatorke so bile Vesna Jevnikar, Darja Reichman in Vesna Slapar, dramo pa je režiral Vinko Möderndorfer. Pripravil nam je dramo, v kateri razgrne vso bedo odvisnosti od nakupovanja ter s kirurško ostrino razpira čustvena brezna treh žensk, ki si v nakupovalnem centru želijo potešiti svojo zmeraj hujšo duhovno in čustveno praznino.

Pronicljivo dramsko delo o treh življenjskih zgodbah iz našega vsakdanjika si je ogledal celo minister za kulturo Anton Peršak z ženo Marlen Lukner Peršak, ki sta se odzvala vabilu Prešernovega gledališča Kranj.

Po rdeči preprogi, ki so jo osvetljevale lučke, sta se do gledališča sprehodila tudi Irena Brunec-Tébi in Tomaž Domicelj, duet umetnice in glasbenika, ki sta skupaj že petnajst let. Lepo je videti, da ju povezuje tudi ljubezen do gledališča.

Premiero sodobne drame si je brez družbe ogledal tudi televizijec Mario Galunič, urednik razvedrilnega programa na nacionalni televiziji. Je eden izmed tistih zaposlenih na visokem položaju, ki si vsako poletje lahko privoščijo en mesec dopusta, televizija, razvedrilni program, pa takrat predvaja ponovitve že enkrat predvajanih vsebin.