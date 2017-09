Vesna od ministra Gregorja do predsednika Cerarja

Nekaj bo s temi Vesnami, da je nanje tako usodno, vsaj odkar je v državni politiki, vezan predsednik vlade Miro Cerar. Ko je prišel v politiko, je z njim prišla Vesna. To je bila Vesna Arnšek, ki je z njim prišla kot njegova partnerica. Prve mesece Cerarjevega mandata v premierskem fotelju je veljala za najvplivnejšo, potem pa je bilo naenkrat konec, in zdaj je »predsednikova najvplivnejša« Mojca Stropnik.

Alaberjeva je parlamentarno mesto zasedla namesto Tanje Poličnik.



Se je pa pri Cerarjevih znašla nova ženska, ki ima ime slovenske boginje pomladi. To je Vesna Alaber, ki je zasedla parlamentarno mesto, s katerega se je Tanja Poličnik preselila v Cerarjev kabinet. Še prej je to službo, ki je, kot nam prišepnejo viri blizu omenjenemu delovnemu mestu, menda posebno »naporna« zaradi vodje poslanske skupine SMC Simone Kustec, opravljal Rok Kunej, čigar ime sicer najdemo v funkciji tiskovnega predstavnika Cerarjeve stranke SMC. A naši viri se čudijo temu opisu, saj Kunejevih aktivnosti že dolgo niso zaznali in se sprašujejo, ali je še vedno tam v službi.

A nazaj k Vesni.

158 preferenčnih glasov je zbrala najnovejša Cerarjeva Vesna.



Nova Cerarjeva ima zanimivo zgodovino, saj je bila včasih zaposlena kot svetovalka v kabinetu nekdanjega notranjega ministra Gregorja Viranta. Aktivna članica stranke prvega pravnika, ki je stranko sprva imenoval po sebi, spomnimo se imena Državljanska lista Gregorja Viranta, je zdaj očitno prestopila k drugemu slovenskemu doktorju prava, ki je stranko najprej poimenoval Stranka Mira Cerarja in jo šele čez čas preimenoval v Stranko modernega centra. V prejšnji je imela Alaberjeva tudi povsem konkretne politične ambicije, saj se je podala tudi v boj oziroma na listo strankinih kandidatov za evropske volitve leta 2014. Zbrala je 158 preferenčnih glasov, neuspešna pa je bila tudi celotna lista takratne stranke, na čelu katere je bil takratni pravosodni minister Senko Pličanič, prejela je 4600 glasov.