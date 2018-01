Veselje v družini Peterka

V družini Peterka imajo veliko razlogov, da se veselijo prihodnosti, kajti otroci so pravi športni navdušenci. Zadnja, ki je upravičila trdo delo in svoj talent, je Gaja. Na nedavnem državnem prvenstvu v kombinaciji smučarskih skokov in teka je namreč dosegla odlično tretje mesto. Po odličnem skoku je morala status favoritinje upravičiti še na drugačnih smučeh, kjer je na cilj pritekla povsem izmučena in padla v sneg. Mamica Renata je vse skupaj pozorno spremljala in dokumentirala s posnetki ter fotografijami, na koncu pa ni mogla skriti navdušenja in se je za borbene gene zahvalila še svojemu možu Primožu.





