Veselin Vujović: Hm, imam občutek, da sem ženskam zanimiv

Njegovi rokometaši do Veselina Vujovića gojijo strahospoštovanje, strokovna javnost ga ceni, Slovenci obožujemo. Zelo zanimiv in všečen je tudi ženskam. Govori umirjeno, skoraj božajoče, čeprav z žarom. Enako odprto kot o rokometu je spregovoril tudi o svoji zasebnosti. Po vseh obveznosti in evforiji po svetovnem prvenstvu si je v minulih mesecih malce oddahnil. »Sam sebi sem največji sovražnik, saj prevzemam obveznosti, ki jih sploh ne potrebujem,« prizna. »Imam ogromno rokometnih prijateljev, ki so zelo veseli moje trenerske rehabilitacije, še posebno, ker je bila naša kolajna takšno presenečenje za vse in tako čestitkam, slavjem in pogovorom na to temo kar ni bilo konca,« pojasni. Kakšno pa je vzdušje v ekipi zdaj, ko fantje vedo, kaj zmorejo? »To je neverjetno, ampak tisto vzdušje, energijo in mirnost, ki smo ju dobili na svetovnem prvenstvu, smo obdržali. Iz dolgoletnih izkušenj sem vedel, da ne smemo podleči čustvom. Ne glede na to, ali ste tekmo zmagali ali izgubili, je ta tekma že preteklost, treba je gledati le naprej,« je jasen. V njegovi slačilnici ni evforičnih izpadov po zmagah. »Tako kot se obnašam jaz, tako se bodo tudi igralci,« ve.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«