Verjeli ali ne, Slovenec zavrnil Trumpa

Inavguracija novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa se bliža, na njej pa očitno ne bo nobenega Slovenca (razen Melanie Trump). V Sloveniji sicer vabila na to slovesnost najbrž ni prejel nihče, še tisti, ki ga je, pa je vabilo prijazno – zavrnil.

Trump si je namreč zaželel, da bi mu na prisegi igral dvojec 2Cellos, ki ga sestavljata Mariborčan Luka Šulić in Hrvat Stjepan Hauser. Dobila sta vabilo, vendar pa sta ga morala zavrniti zaradi vnaprej načrtovanih in neodložljivih poslovnih obveznosti, lahko beremo v hrvaških medijih. Mladeniča sta se za vabilo sicer lepo zahvalila, a nastopila ne bosta.

Trumpova ekipa ima sicer kar precejšnje težave z naborom glasbenih gostov na inavguraciji. Menda kličejo menedžerje in agente, vendar se pri tem ubadajo s težavami. Zavrnili so jih že Elton John, Celine Dion in Andrea Bocelli, menda pa sta vabilo sprejela, tako poročajo naši južno sosedje, Kid Rock in Billy Ray Cyrus.