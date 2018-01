Verjamem, da zmorejo več

Verjamem, da bo letošnje leto za nacionalno televizijo boljše od minulega. Ob gledanju njihovega silvestrskega programa drugače sploh ne more biti. Ko sem že mislila, da nižje od strašnih Jožetov pred leti ne gre, sem se krepko uštela. Gre. Z Urško, in to še nižje. Pravzaprav si kar težko predstavljam, kako je lahko nekdo, ki je tudi jezikoslovec, v prostem času pa odgovorni urednik zabave na slovenski nacionalki, dovolil takšen program in takšen jezik. Človek bi se vprašal, kdo je odgovorni urednik tega istega programa. Res Mario Galunič, ki je pod vsako oddajo kot to podpisan, ali morda kdo drug? Pač zabava po okusu Blaža and company in Maria Galuniča, ki, roko na srce, vsaj po programu njegovega uredništva sodeč tej funkciji pač ni dorasel. Ker si razvedrilni program na TV Slovenija vsekakor zasluži podrobnejšo analizo, za kar si je nujno vzeti več časa, v moji prvi novoletni kolumni o njem ne bom več razpredala, saj si ne želim že povsem na začetku leta pokvariti razpoloženja. Naj si vsak misli, kar želi, a prepričana sem, da si slovenski gledalec pač zasluži malce boljšo, bolj raznoliko ali, če hočete, bolj fino tv-zabavo.



Na srečo pa nacionalka ni le razvedrilo. Premore še ogromno drugih oddaj in programov, ki so dobri. in verjamem, da so lahko tudi letos enako dobri ali še boljši. Če je kaj vredno gledati na nacionalni televiziji, so to dokumentarne oddaje in dokumentarni filmi. Zato čestitam tistemu ali tisti, ki jih izbira. Verjamem, da bo imel/a srečno roko pri izbiri tudi letos. Tudi oddaje o kulturi niso slabe. Poleg izbora vsebine, ki je raznolika in zanimiva, si ob njihovem gledanju človek lahko tudi spočije ušesa, saj voditelji praviloma vsi govorijo odličen jezik. Hudič je le, ko so vedno na sporedu tako pozno, da jih le redko komu uspe videti. Po navadi je kultura na vrsti šele takrat, ko se večina delovnega ljudstva že odpravlja k počitku. No, upam, da bo letos, ko je Cankarjevo leto in ko Slovenija zaznamuje 100. obletnico smrti enega največjih slovenskih literatov, drugače in bomo namesto športa po dnevniku gledali kulturne novice. Saj vem, da tako zlahka ne bo šlo, a upanje umre zadnje, kajne. Vsekakor verjamem, da si bodo kulturniki na TV Slovenija letos izborili spodobnejši termin za svoje oddaje.



Tudi program za otroke je na nacionalni televiziji dober. Otroke celo kaj nauči, ne le poneumlja, kot nemalokrat uspe drugim programom na drugih televizijah. Vredne ogleda so tudi oddaje, ki jih pripravlja uredništvo Program plus. Lahko so ponosni na svojo paradno oddajo Dobro jutro, ki je res narejena po okusu tistih, ki lahko zjutraj gledajo televizijo. Tudi voditelji so dobri, sproščeni in kar pravšnji izbor za oddajo v živo. In v bistvu to šteje, kajne. Da gledalcem ponudiš program, ki ga radi gledajo. In po odzivih sodeč je prav ta oddaja blizu precej ljudem. Kdo so tisti, ki so zjutraj lahko doma in imajo čas za gledanje televizije, je pa druga zgodba, za neko drugo kolumno.



Dobršen del nacionalkinega programa zasedejo tudi informativne oddaje, ki so, z redkimi izjemami, res narejene profesionalno. Zato tudi verjamem, da bodo letos to profesionalnost ohranili in jo še nadgradili in mogoče tu in tam premislili, da je v studiu, glede na to, da so oddaje omejene s časom, kdaj bolje imeti kakšnega gosta manj kot več. Tako bodo gostje v studiu res lahko povedali svoje mnenje, oddaja pa bo tudi za gledalce bolj gledljiva.



Ker je letos tudi olimpijsko in sploh športno leto, pa verjamem, da bodo tudi v nacionalkinem športnem uredništvu malce zavihali rokave in gledalcem ponudili še kaj več kot le suhoparno poročanje s športnih prizorišč. To jim res od srca želim, saj verjamem, da so tega tudi sposobni. Kot lahko vidim zadnji mesec odštevanja do olimpijskih iger, ki bodo od 9. do 25. februarja v Pjongčangu, v celoti pa jih bomo lahko spremljali na TV Slovenija, so že vsi njihovi športni novinarji in komentatorji v nizkem startu. Vsekakor jim želim, da ne bodo ostali kar na startu, ampak da bodo tokrat prišli do cilja kot zmagovalci. Verjamem, da to zmorejo.