Verjame v mlade

Večina Brigito Šuler pozna kot priljubljeno pevko, a vroča blondinka uspešno poučuje solo petje v glasbeni šoli. Med njenimi učenci je marsikateri talent, ki žal nima možnosti, da bi se predstavil širšemu občinstvu. Tako se je pojavila ideja o Mednarodnem otroškem pevskem festivalu Brežice. Ob sodelovanju Glasbeno-plesnega studia Ritam, Občine Brežice, Posavskega muzeja Brežice in Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice so pravkar zaključili prvega od teh festivalov, prireditev pa nameravajo izpeljati tudi v prihodnje.



»Prijavljenih je bilo res veliko, kar je presenetilo tudi mene. Sprejeli smo 42 tekmovalcev, večinoma iz Slovenije, med njimi pa tudi 15 hrvaških, ki so merili moči v kategorijah od 6 do 10 ter od 11 do 15 let. Nagrajenki strokovne žirije in občinstva sta bili dekleti, za nagrado sta dobili snemanje svojih prvih pesmi. Nadvse vesela sem, da smo izpeljali čudovit Mednarodni otroški pevski festival na zavidljivi ravni, kar nam vsekakor daje zagon za naprej,« pravi zadovoljno Brigita o pravkar zaključenem finalu na grajskem dvorišču v Brežicah. Presenetila jo je tudi profesionalnost tekmovalcev, sploh glede na njihovo mladost in to, da nimajo prav veliko izkušenj.



Zelo dobra pa je bila tudi strokovna komisija, saj so v njej med drugim bili operna pevka Biba Novak ter hrvaški glasbenik Franjo Mraz in hrvaška pevka Lucija Jelušič.