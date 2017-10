Velikost porcij šokirala tekmovalce, v zrak tudi znana trenerja

Dietetičarka Katja Simić, ki je v četrtkovi oddaji The Biggest Loser predstavila, kakšna so pravila zdravega načina prehranjevanja, je tekmovalce povsem šokirala. Ko jim je povedala, kako velike bi morale biti njihove porcije, so bili videti povsem pobiti in razočarani.

Dejala je, da bi morala biti porcija mesa pri njihovem obroku velika kot paket kart, merilo za porcijo kuhanega riža pa je teniška žogica. Nadaljevala je, da je porcija škrobnatih živil polovica teniške žogice, količina sira pri obroku pa ne sme presegati skupne velikosti štirih igralnih kock. »Tako kot se niste zredili čez noč, tudi shujšali ne boste,« je dodala.

A velikost obrokov, ki jo je predstavila, ni šokirala in presenetila le tekmovalcev, temveč tudi izkušena fitneserja Andreja Milutinovića in Roka Tomažina, ki skupaj z Jasno Kuljuj v posebni oddaji komentirata dogajanje v šovu. Oba sta prepričana, da je porcija mesa odločno premajhna. »Od mesa se zagotovo niso zredili. Če bi bilo tako, bi moral biti jaz debel, pa nisem. Na dan pojem vsaj kilogram in pol mesa.« Andrej je dodal, da je sicer porcija primerna, ampak ne za nekoga, ki tehta 170 kilogramov. »Oni so navajeni zaužiti tudi deset tisoč kalorij na dan in ne morejo kar naenkrat zmanjšati vnosa na tisoč kalorij.« Oba sta se strinjala, da so prav beljakovine, ki jih posameznik dobi z mesom, tiste, ki pripomorejo k boljši regeneraciji po treningu.