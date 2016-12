Velika zmagovalka Kmetije: Nov začetek je Adriana

Končno je napočil težko pričakovani trenutek. Po 90 dneh šova Kmetija: Nov začetek se je zgodilo finalno dejanje. In po napetih finalnih bojih je zmagala Adriana.

Zgodovinski finale

To je bil zgodovinski dogodek, kajti še nikoli prej se nista v finalu pomerili ženski. Adriana je sicer že prej dvakrat premagala Matica, poleg današnje zmage še enkrat prej.

Zara proti Adriani

Gledalci so se najprej odločili, da ostajajo v igri Matic in Zara ter Adriana. Na koncu sta se v zgodovinskem superfinalu pomerili Zara in Adriana.

1 : 0 za Zaro

Prva preizkušnja, ki sta jo morali finalistki opraviti, je bila spretnostna. Najprej je bila na vrsti t. i. leteča palica. Cilj igre je, da tekmovalka palico, ki poleti iz soda, ujame v zraku, še preden to uspe nasprotnici.V prvem superfinalnem boju je zmagala Zara.

1 : 1 po boju v moči

V drugem boju, tj. v moči in žaganju tramov, je slavila Adriana in tako izenačila izid.

Ker sta bili superfinalistki po dveh igrah izenačeni, sta morali v zadnjem dvoboju pokazati še svoje znanje. Čim hitreje sta morali na tablo zapisati, kaj so predmeti, ki se skrivajo pod peharji. Večkrat je pravilno odgovorila Adriana in si tako priborila glavno nagrado.

Tik pred koncem šova so trije finalisti – Adriana, Matjaž in Zara – na posestvu na Zaplani doživeli šok, kajti pridružil se jim že prej izpadli Matic.