Velika vrnitev Ane Klašnje

»Zdi se mi, da je izgubil polovico sebe, ko me ni bilo,« pravi Ana o najboljšem prijatelju in dolgoletnem soplesalcu Lukasu Zuschlagu. Foto: Darja Štravs Tisu/SNG opera in balet Ljubljana

Miha si bo predstavo zagotovo ogledal, saj je Anin največji kritik. »Najbolj me pohvali, pa tudi kritizira, ko je treba. Iskren je in mi nikoli ne bo rekel, da sem dobra, če to ni res.« Foto: Mediaspeed

Ana bo v baletnih copatih zablestela le šest mesecev po rojstvu sina Jaše. Zato ker si je tega želela sama, pa tudi v Operi so navijali, da bi znova uprizorila Julijo. »Ta predstava mi je izjemno ljuba in mi je bilo kar malce hudo, ko sem slišala, da jo bodo uprizorili tako kmalu po mojem porodu,« nam je zaupala Ana, ki se je, čeprav se ji porodniški dopust še ni iztekel, odločila, da bo sledila srcu in zaplesala. Fizioterapevtka je prižgala zeleno luč, z vrnitvijo v plesne vode so se strinjali tudi v porodnišnici. »Zabičali so mi, naj plešem po pameti in počasi, da ne bi ogrožala svojega zdravja. Zdravniki po navadi odsvetujejo takšne napore, saj telo potrebuje devet mesecev, da na svet spravi tisto štručko, tudi porod ni ravno mačji kašelj, nato pa še devet mesecev, da se vrne v staro stanje, saj so tako sklepi kot vezi raztegnjeni,« nam je pojasnila Ana in dodala, da ji skoki sicer niso dovoljeni, bo pa uprizorila nekaj lažjih, zaradi česar se njena fizioterapevtka drži za glavo. Ob tem doda, da je na vrnitev popolnoma pripravljena. »V vrhunski pripravljenosti sem,« je ponosna Ana, ki se je na premiero pripravljala dobra dva meseca.

»Preberite več v Suzy, tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«