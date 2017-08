Velika sprememba v zasedbi Zvezde plešejo, prihaja svetovni prvak

Tik pred začetkom jeseni, ko se na male televizijske zaslone vračajo mnoge priljubljene resničnostne oddaje in šovi, je že jasno, da se spomladi na Pop TV po prvi uspešni sezoni vrača šov Zvezde plešejo. Kot so razkrili ustvarjalci oddaje, se jim bo v novi sezoni pridružil eden izmed najboljših plesalcev na svetu, večkratni svetovni prvak, Miha Vodičar.

Plesalec je v paru z Nadiyo Bychkovo, ki bo septembra zaplesala v britanski različici šova, dolga leta osvajal sam plesni vrh, v zadnjem času pa veliko časa nameni treniranju drugih plesnih parov. Glede na njegovo bogato plesno in trenersko kariero je pričakovati, da bo Vodičar šovu veliko doprinesel.

»Spremljal sem prvo sezono in všeč mi je bilo, kako je produkcijska ekipa odlično oblikovala plesno ekipo in profesionalno izpeljala šov. To me je pritegnilo, tako da smo na razgovoru hitro našli skupno točko. Veselim se sodelovanja in plesne pomladi,« je ob tem dejal Vodičar.