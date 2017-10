Vegana, ki pripravljata surove mesne obroke

Kot vsi podjetniki, ki si svoj prostor na trgu šele utirajo, imata tudi Branko in Radojka Merhar polne roke dela, in to dobesedno, vse dni v tednu. Surove obroke za pse, ki jih sestavljajo meso, zelenjava in sadje, sta do nedavnega pripravljala in pakirala sama. »Odkar sva bila izbrana med osmerico, ki bomo svoje izdelke lahko predstavili javnosti in smo jih že postavili na police trgovin, je dela še mnogo več. A tega sva se zavedala že ob prijavi,« se nasmehne Branko, ko začneva klepet na njihovem, z jesenskim soncem obsijanem vrtu družinske hiše. Z nami je tudi labradorec Sal, zaradi katerega se je sedanja podjetniška pot Merharjevih tudi začela.

Zaradi domačega kužka do podjetniške ideje

Ko so kupili družinskega ljubljenčka, so čez čas opazili, da briketi njihovemu labradorcu ne ustrezajo najbolj. »Prehrana se mi zdi zelo pomembna, svojo imamo urejeno tako, kot nam res ustreza, zato smo optimalno, naravno in zdravo rešitev začeli iskati tudi za Sala,« pojasni Branko, ki je informacije poiskal na spletu. »Izkazalo se je, da je surova hrana edina biološko ustrezna hrana za pse. Divji psi so se prehranjevali pretežno z uplenjeno divjadjo vseh vrst in velikosti, zato so bile glavne sestavine njihove prehrane koža, meso, drobovina skupaj z vampi in črevesjem rastlinojedih živali, kosti, kite, hrustanci. Z ženo sva se odločila poskusiti in tak obrok sestaviti tudi Salu. Ustrezno meso sva po nekaj poskusih in iskanju našla pri lokalnem mesarju, dodala še nekaj domače zelenjave in psa zelo hitro, v slabem tednu, navadila na nov način prehranjevanja. Surov obrok se je kmalu izkazal za pravilno izbiro – dlaka se mu je začela bolj svetiti, izginil je zadah, opazno se je povečala njegova radoživost, oči so ostajale čiste, brez izcedka. Količina iztrebkov se je zmanjšala, ker je organizem surovo hrano povsem izkoristil, zobje so postali bolj čisti in beli, izginile so prebavne motnje, uravnala se mu je telesna teža,« opiše glavne prednosti. Ko sta z ženo našla optimalno razmerje mesa, zelenjave in sadja, sta Salu obroke ob vikendih pripravila za ves teden. In ker je Branko želel čim več psom omogočiti tak optimalni obrok, v Sloveniji pa tega še ni bilo v ponudbi, se je kmalu začel poigravati z idejo, da bi se proizvodnje lotil kar sam. »Kmalu se je tudi odločil in ker sem bila takrat brez zaposlitve, sem se mu pridružila,« z nasmehom doda žena Radojka. Pred tem je bila prodajalka v različnih trgovinah, zelo pa je tudi uživala, ko je delala v muzeju.



Branko ni bil v podjetništvu začetnik. »Začel sem s financami in borzo, to je nato pripeljalo do proizvodnje. Po propadu tukajšnje tovarne Oprema smo kupili in prevzeli obrat za izdelavo plastizolov, to so bila tesnila v živilskih pokrovčkih. Z Evropsko unijo in direktivami smo počasi izgubljali posel za poslom, svoje je naredila še globalizacija. Nato sem se sedem let ukvarjal s socialnim podjetništvom, imel sem podjetja v Bolgariji, a ker je bila skrb za starejše in bolne povsem plačljiva, je sčasoma tudi tam posel začel usihati. Takrat pa je prišla ideja o surovi hrani za pse,« opiše svojo podjetniško pot. »Imela sva srečo in sva v bližini našla nedelujočo, a povsem po Hasap standardih opremljeno kuhinjo nekdanje gostilne. Tako sva leta 2015 začela s proizvodnjo in do letošnjega poletja vse delala sama. Ni pa to lahko delo, izdelava sto kilogramov pleskavic dnevno (zdaj jih izdelajo po 300 kilogramov, op. a.) je trajala kar nekaj ur,« pojasni Radojka.

Veganstvo ju pri delu ne ovira

Pa sta imela, vegana, ki ne podpirata ubijanja živali in ne uživata živalskih sestavin, kaj težav pri delu s surovim mesom? »Ker dobimo že kose mesa in stranskih proizvodov, ne, čeprav se je bilo treba na takšne količine mesa malce privaditi. Ker veš, da pripravljaš zdravo prehrano za pse, ni težav,« pojasni Radojka. »Jaz pa sem imel le enkrat situacijo, ko sem k mesarju prišel ravno na klavni dan. Ko sem videl živali, ki vstopajo v klavnico … Tisti prizor me še zdaj občasno preganja,« prizna Branko. »Mesa sicer ne jeva že več kot 20 let, zadnja leta sva živalske beljakovine povsem izločila iz prehrane, sam sem nekaj časa užival tudi povsem presno hrano,« pove Branko. K temu ga je pripeljalo iskanje prave poti do zdravja in trajnega dobrega počutja. »Sem precej ezoteričen tip človek, tako razmišljanje mi je blizu. »Na začetku sem za otroka kuhala posebej, z leti pa sta sama sprejela najin način prehranjevanja. Pojemo veliko zelenjave, sadja in stročnic, tast, ki živi z nami, pa si občasno obogati kak obrok še z mesnino, tudi sin si tu in tam pripravi kaj mesnega,« opiše Radojka. Za hobije za zdaj nimata časa. Branko običajno zjutraj sprehodi Sala, Radojka pa po službi poskrbi še za vrt, peteršilj za proizvodnjo na primer pridela kar sama. In tudi Sal mora, čeprav imajo vrt, kjer je velikemu in lepemu pesjaku navkljub spuščen, še popoldan na sprehod. A sta kljub temu nasmejana. »Proizvodnje hrane za pse se nisva lotila iz želje po dobičku, temveč ker je takšna hrana za pse res najbolj zdrava in koristna. Da bi jo spoznalo čim več ljudi, sem nas prijavil na akcijo Štartaj, Slovenija. Vesela sva bila, da so nas izbrali, kaj nam bo to, poleg veliko večje proizvodnje in več dela prineslo, bomo videli, a moj občutek je dober. Ljudje se vedno bolj zavedajo pomena zdrave prehrane,« zaključi Branko.image_14243_0.jpg: Radojka in Branko Merhar s sedemletnim labradorcem Salom, zaradi katerega sta dobila podjetniško idejo.

