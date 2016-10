Večer objemov in poljubčkov

Milena Morača in Jurij Souček bosta kmalu drugič postala dedek in babica – čestitali so jima številni znanci. Foto Mediaspeed.net

Na prvi oktobrski dan, na večer prazne lune, je bilo v zraku očitno nekaj posebnega – vsaj v SNG Drami v Ljubljani, kjer so takrat izvedli premiero nove predstave po dramskem besedilu Draga Jančarja Disident Arnož in njegovi, se je zdelo tako. Odlična odrska mojstrovina, v kateri sta združili moči dve največji slovenski narodni gledališči, je očarala gledalce, ki so svoje navdušenje prenesli tudi na zabavo po premieri in komaj čakali, da ga podelijo z ustvarjalci, še posebno z avtorjem, režiserjem Diegom de Breo, in igralci. Njihov prihod je v že tako odlično vzdušje vnesel prijetno vznemirjenje. Čestitke, poljubčki in objemi so kar deževali!



Na premieri tokrat ni bilo Draga Jančarja, a ga je zadržal dober razlog – v času premiere je bil v Istanbulu, kjer je predstavljal prevode svojih del v turški jezik. »Praizvedbo Arnoža sem dočakal v New Orleansu, kjer sem tisto leto prebival s Fulbrightovo štipendijo za umetnike, ob novi premieri v Drami bom v Istanbulu, kjer bom predstavljal štiri prevode svojih knjig v turščino. Davnega januarja 1982 so prišle iz mrzle Ljubljane na topli jug Amerike o predstavi dobre novice, skoraj prepričan sem, da bodo v soboto zvečer ali ponoči prišla podobna sporočila tudi v Istanbul. Predstavo, ki si jo bom ogledal takoj po vrnitvi, pričakujem z vznemirjenjem,« je sporočil avtor Disidenta.