Večer, ko so ženske poletele ...

Dogodek sta si Savina in Zvezdana zamislili kot predstavo. Polna dvorana Gospodarskega razstavišča z romantičnimi mizami, ob katerih so sedele večinoma ženske, in nekaj pogumnih spremljevalcev, je dovoljevala intimo za odpiranje duš in čaker. Kljub trem napovedanim meditacijam dogodek ni imel nobenega priokusa verskega shoda, nasprotno, v zraku je bila igriva, sproščena ženska energija, za ravnovesje pa so vsekakor poskrbeli tudi štirje močni, zlati moški – Aleksander Lah, učitelj erotičnih in tantričnih masaž, pisatelj in specialist džotiša Adrijan Kezele, psihoterapevt Anton Majhen in strokovnjak za ljubezen in medsebojne odnose Bruno Šimleša.



Kdor je pričakoval orodja, ki jim bodo pomagala pri aktivnem kreiranju življenja, jih je tudi dobil. Uvodna meditacija z delavnico je seveda pripadla gostiteljici Savini, ki je predstavila moč pravega, izvornega terapevtskega diha. Zelo konkretna je bila tudi astrologinja in mojstrica feng šuja Helena de Nobrega s 5000 let staro kitajsko tehniko manifestacije želja. Najbolj pričakovana pa je bila zagotovo Iza Login s svojo tehniko za zanesljivo doseganje ciljev, ki jo je brez zadržkov predstavila. Vse delavnice, vključno z okroglo mizo štirih zlatih moških, so bile resnično uporabne in nevsiljivo povezane z umetniškimi nastopi, nad katerimi je bdela Zvezdana Mlakar.

