Včasih je tudi nerodno

Na TV-zaslonih jo videvamo kot uspešno novinarko in prodorno voditeljico oddaje Posebna ponudba, v prostem času pa se Ines Kočar prelevi v čutno plesalko orientalskih plesov. Ker se vlogi marsikomu zdita zelo različni, je včasih niti zvesti gledalci oddaje, ko jo vidijo plesati, ne prepoznajo.



»Zanimivo je, da ljudje res ne povežejo enega in drugega. Rečejo mi, da se jim zdim od nekod znana, ampak običajno ne vedo, od kod. Verjetno si ne predstavljajo, da novinarka v prostem času nastopa kot plesalka trebušnega plesa. Se mi je pa tudi že zgodilo, da so me prej kot intervjuvanci prepoznali kakšni novinarski kolegi. Seveda je bilo to kar presenečenje, upam, da prijetno. Na koncu neke oddaje mi je gost povedal, da si je (potem ko mu je žena povedala, da je že bila na naši predstavi) ogledal posnetke naših nastopov in v njih zelo užival. Mi je bilo kar malce nerodno. Še dobro, da je to povedal po oddaji. Ne maram namreč preveč mešati ene in druge vloge. Simpatično izkušnjo sem imela tudi na nastopu za skupino japonskih poslovnežev. Predstavljala sem si, da bodo zelo zadržani in da jim utegne biti ob mojem nastopu kar malce nerodno. Zgodilo pa se je ravno obratno: eden od gospodov je že ob prvih taktih vstal in plesal do konca z mano (zelo spoštljivo, seveda). V bistvu mi je ukradel šov,« se smeje.



Kot pravi, se plesu ne bi odrekla za nič na svetu. »Ples mi daje možnost drugačnega ustvarjanja, sprostitve, pobega od stresnega novinarskega dela. Čeprav so tudi zadnji tedni pred predstavo zelo, zelo stresni,« priznava Ines, ki trenutno s svojo skupino in kolegico Aljo Shaar 8. junija na Bledu pripravlja zanimiv plesni projekt Čarobni gozd. Gre za pravljično plesno predstavo, v kateri bodo še posebno uživali otroci.

