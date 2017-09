Vaški župnik je kar naenkrat postal poštar

S koncem avgusta se je poslovilo poletno vreme, ki smo ga bili navajeni, hkrati pa je september napovedal televizijsko jesen ter s tem vnovičen prihod že znanih oddaj in serij na male zaslone. Čeprav je bilo pred poletnimi počitnicami videti, da se tako kot Usodno vino končuje tudi Ena žlahtna štorija, so ustvarjalci priljubljene serije poskrbeli za številne oboževalce in za novo, šesto sezono. Na to odločitev so vplivali tudi odzivi številnih gledalcev, ki so z navdušenjem spremljali sago o družini Špacapan. Šesta sezona, Ena žlahtna štorija: Mlade ljubezni, prinaša nove obraze in nove zaplete, ki jih bodo krojile predvsem skrivnosti iz mladosti.

Igralce in zbrane je pred Kinom Bežigrad pozdravila Lili Žagar. Spomnimo se, da je voditeljica v letošnji pomladi bila trd boj s kilogrami, zaradi katerih se je počutila nesrečno, vendar je bila močnejša od njih, spremenila je svoje prehranjevalne navade, garala v telovadnici in dosegla želen uspeh. Kot smo lahko videli, na premieri ni bilo niti sledi o odvečnih kilogramih.

Ustaljeni ekipi igralcev se je v novi sezoni pridružila Tanja Dimitrievska, slovenska igralka, ki bo v seriji igrala Cvetko, Laurino mamo. Tanja je za premiero oblekla črno oblekico in jo kombinirala s sivimi salonarji in sivim paščkom na obleki. Vedno nasmejana igralka je tudi tokrat dobre volje pozirala pred fotografskim objektivom.

Dobre volje so bili tudi Vesna Pernarčič, Milan Vodopivec in Maja Blagovič, ki jih je, kot je videti, serija zelo zbližala. Vesna, ki v njej igra Anico Špacampan, je svojo frizuro, ki je običajno svetla, blond, popestrila z rahlim odtenkom bakrene. Milan je v seriji nastopal kot vaški župnik, nato je zamenjal vlogo in postal poštar, Majina vloga pa je gospodinja pri Špacapanovih.