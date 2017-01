Vasilij Žbogar: z jadrnice na traktor

Lani poleti je najboljši slovenski jadralec z olimpijsko medaljo Slovence spravil v delirij, nato pa priznal, da bo prodal jadrnico in končal kariero. Po dolgih letih treniranja, potovanj in odrekanja se je odločil posvetiti družini, sinu Talinu in ženi Maji, ki je noseča z njunim drugim otrokom. Da Vasilij ne pozna počitka, dokazuje ves čas, zato na Primorskem, kjer so Žbogarjevi doma, rad poprime za delo. Še posebno je njegove pomoči vesel oče Slavko, ki je starejšemu sinu zaupal svoj rdeči traktor, a je kljub njegovi spretnosti budno nadziral Vasilijevo delo. Prijatelji so ga pohvalili, da je pravi kmečki fant, on pa jim je v šali odvrnil, da gre za novo olimpijsko disciplino, v kateri se uri.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.