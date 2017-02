Vasilij in Maja Žbogar: Na poti je olimpijski otrok

Vasilij, Maja in Talin se bodo že čez nekaj mesecev razveselili novega družinskega člana ali članice. Foto Aljoša Videtič

Slovenski jadralski prvak Vasilij Žbogar, ki je avgusta v svojo bogato zbirko dodal srebrno olimpijsko medaljo iz Ria, bo drugič očka. Z njegovo ženo Majo smo se o povečanju družinice pogovarjali že v času olimpijade, ko nam je zaupala, da bosta delala na tem, ko se bo prah polegel. Olimpijada je mimo, Maja in Vasko pa v veselem pričakovanju. Otročiček bo na svet prijokal maja, Maja pa nam je ob tem zaupala, da se je zgodilo tako, kot sta načrtovala. »Takoj po olimpijadi. Prihaja olimpijski dojenček,« je povedala v smehu in nam zaupala, da je izjemno utrujena, a se dobro počuti. Nekaj časa je morala mirovati, pregled, ki ga je imela pred nekaj dnevi, pa je pokazal, da je z otročičkom vse v najlepšem redu. Spola otroka še ne vesta, se pa triletni Talin bratca ali sestrice izjemno veseli. »Dojenčku ves čas daje poljubčke in boža trebuh,« pravi ponosna mamica, ki upa, da se jim bo tokrat pridružila deklica. »Vsi upamo,« dodaja.