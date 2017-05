Varuhinja napadla Big Brother in stopila v bran Melanii

Nekaj je, vsaj tako kaže, hudo zmotilo varuhinjo človekovih pravic na tej sončni strani doline Šentflorjanske. Če je ne bi, pač ne bi spisala pisma, v katerem se sprašuje, ali resničnostni šovi, ki jih je vse več in vseh vrst, poneumljajo. Tudi zaradi seksa, pretiranega slačenja, žaljivk in podobnega, kar bolj poneumlja, kot zabava.



»Veliko jih je že bilo. Vseh vrst resničnostnih šovov. Pred leti smo začeli z Big brotherjem, ki ga je gledalo mlado in staro, o njem so poročali mediji, kot bi zemlja doživela novo odkritje. Prišlo je iz krajev tam čez lužo. Čeprav so tekmovalci živeli v zaprtih dnevnih in nočnih prostorih, so si jih radovedneži ogledovali celo na veceju, kjer ni bilo potrebne intime. Nekateri so postali junaki, drugi so izpadli, tretji so se do konca borili kot levi, četrti so jokali, besneli, se kregali, ljubili, žalovali, govorili, kaj govorili, tudi kleli, sodniki pa so o vsakem njihovem gibu poročali v živo. Neizprosno in povsem brez dlake na jeziku,« je zapisala Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic.



Nekaj jo je, očitno, res hudo zmotilo v tej naši dolini Šentlorjanski. »Pikantne podrobnosti iz zakulisja mnogo šovov so kazale, da je pomembna le zmaga, čeprav za vsako ceno. Da je dovoljeno vse, skoraj vse. Bili so se boji za prestiž, za to, kdo bo pokazal več, kdo si največ upa. Pa ne le v pozitivnem smislu,« pravi varuhinja Vlasta.



Se je spomnila na neke vrste analizo medijev (pred nekaj leti), ki so se lotili raziskave, koliko otrok v šolskem razredu bi se vzdržalo gledanja televizije in uporabe interneta za en teden. Takrat se je izkazalo, da bi jih le polovica v nekaj čez dvajsetčlanskem razredu zdržala brez brskanja po internetu, tri četrtine pa jih ni moglo brez televizije.



Veliko slabe volje, že skoraj besa je razbrati iz pisanja varuhinje. Zaradi pretiranega slačenja, seksa, prešuštvovanja pa tudi kulinarike. Da, da! »Zlasti kuharski šovi so preplavili Slovenijo. Ni več TV-postaje, kjer se ne bi ljudje preizkušali v kuharskih spretnostih, pisali knjig receptov, kuhali in ponujali poceni ali drage in čim bolj enkratne hrane,« piči varuhinja Vlasta.



Predstave za javnost, ki so v preteklosti jemale dih in se kosale po grdobijah, hudih besedah, žalitvah, zmerljivkah, slačenju in seksu, so slaba popotnica mladim, dodaja in ošvrkne starše, ki da so še kako odgovorni, saj imajo televizorji tudi daljince in tipke. A vendar imajo naši mladi tudi t. i. pametne telefone, ki so brleli in pregorevali pozno v noč ter mnogim dajejo povsem napačna sporočila.



In poleg vsega je tu, ob nas in z nami, še negativizem, ki ga na sončni strani Alp ne manjka in kar cveti in buhti.



»Tako smo nedavno v 'tla zabijali' naše gore list – Melanijo, vse dokler ni postala prva dama Amerike, potem pa naenkrat slava in vsepovsod izdelki z njenim imenom. Skoraj ni medija brez vsaj ene njene fotografije. Če bi se prikazala, bi bilo zagotovo spet kot pri gorskem zdravniku. Trume oboževalcev, še več radovednežev pa tudi turistov in iskanja priložnosti za promocijo,« je za zapik dodala Vlasta Nussdorfer. In tako – po vsej verjetnosti – povzročila začetek mučne razprave na obeh straneh opravljive ulice.