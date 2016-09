Vadili so po skypu

Slovenska plesalka flamenka Urška Centa, ki znanje kleše na plesni akademiji v Madridu, bo 9. septembra v Kinu Šiška predstavila prvi gledališki samostojni plesni projekt #SACAI. Ta bo potekal v sklopu dogajanja, posvečenega modernemu flamenku, na katerem bo poleg 23-letnice s predstavo Metamorphosis nastopila tudi mednarodna plesno-glasbena kompanija Flamencoraneo.



»Tokrat gre za flamenko, ki ga ljudje niso vajeni. V modernega je integriran sodobni ples, zato je bolj izrazen kot klasični flamenko. Za gledalce bosta predstavi posebno vizualno doživetje po zaslugi vrhunskih luči in kostumografije, prav tako bo močna glasbena plat,« pojasnjuje. Zahtevni projekt je pripravila v sodelovanju s srbsko plesalko in koreografinjo Saško Šašić La Sali, vodjo Flamencoranea, s katero sta dolgoletni prijateljici in sošolki. »Spontano se je razvila ideja, da bi svoja nastopa združili v eno predstavo, s katero bova ljudem predstavili moderni flamenko,« pove Urška.



Ker so se morali nastopajoči pripravljati skupaj, a so jih včasih ločevale velike razdalje, so nekatere vaje potekale kar prek spleta. »Vadili smo prek skypa,« razkriva Urška, ki se iskreno veseli bližajočega se dogodka.