V znamenju jubilejev

Za dober namen so se že 20. zapovrstjo zavrteli člani in prijatelji Lions kluba Ljubljana. V Cankarjevem domu v Ljubljani so člani razdelili donacije po 2000 evrov zavodu za slepo in slabovidno mladino za nakup pripomočkov za njihove varovance, CUDV Dolfke Boštjančič Draga Ig za nakup opreme za njihovo bivalno enoto na Vodnikovi cesti v Ljubljani, v kateri bo živelo 10 varovancev, in humanitarnemu zavodu Pod strehco z ljudsko kuhinjo v Ljubljani za pomoč pri nakupu vozila za prevzem donirane hrane.



Letošnji dobrodelni dogodek so zaznamovale častitljive obletnice: poleg okrogle obletnice plesa in praznovanja 100-letnice delovanja Lions organizacije LCI v svetu še rojstni dan prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana prav na dan plesa. Poleg prisrčnih voščil je slavljenec za 76. rojstni dan prejel torto, v katero je slovesno zarezal pred zbranimi. Prvi košček je namenil dolgoletni članici Lions kluba Ljubljana Darinki Pavlič Kamien.



Vrhunec večera je bil ples, ki je na plesišče privabil številne znane obraze. O pregovorni slovenski sramežljivosti tokrat ni bilo sledu, v odličnem vzdušju, ki so ga oplemenitila dobra dejanja, ki jim je ples pravzaprav namenjen, pa so zbrani celo objeti zaplesali v krogu.



Za plesno glasbo sta skrbela odlični vrhniški Lions band in pevka Alenka Godec, ki je z oblačilnim izborom, bluzo, na las podobno Guccijevi, ki jo je med predsedniško kampanjo nosila Melania Trump, pritegnila nekaj hudomušnih komentarjev. »To je delo Maje Štamol, bluza pa je bila izdelana kakšni dve leti pred Melanijino. Prvič sem jo nosila na koncertu Manouche v Cvetličarni 5. decembra 2014,« je razkrila pevka in v smehu dodala, da, kot kaže, ni ona tista, ki posnema prvo damo ZDA, ampak obratno.