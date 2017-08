»V tem letu smo postali družina«

V prazničnem dopoldnevu smo se z družino Kranjec dobili na kranjskem stadionu, kjer imajo lepo urejen otroški park z igrali. Pika se je pod budnim očesom staršev z otroki veselo igrala v bližini, Robi in žena Špela pa sta uživala v kavici s prijateljema. Po letu bolečin in vsakodnevnega trdega dela je najstarejši član skakalne reprezentance in eden najboljših letalcev na svetu skoraj pripravljen na novo sezono. »Nekaj težav imam še z eksplozivnostjo, saj sem med rehabilitacijo veliko delal na moči. Pridobil sem mišice, zato še nisem tako prožen in gibljiv, kot sem vajen, pa tudi s težo se še borim,« začne. »A do jeseni bom pravi,« ve.

