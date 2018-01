V spalnici z Borisom in Jette

V studiu Mestnega gledališča ljubljanskega so po decembrski odpovedi uprizorili igro Življenje kot delo. Komična drama o medsebojnem obračunavanju para v tridesetletnem zakonu se dogaja v spalnici zakoncev, moža Jone in žene Levive. Par sta odigrala Boris Ostan in Jette Ostan Vejrup, osamljenega znanca, ki se jima čez čas pridruži, pa Gregor Čušin.



Dramsko delo je ustvaril Hanoh Levin, ki velja za eno najpomembnejših osebnosti izraelske dramatike in gledališča, predstavo pa je na slovenski oder postavil režiser mlajše generacije Andrej Jus.

Andrej Jus je imel do igre sprva dvojen odnos, odbijala ga je zaradi krutosti in vulgarnosti.

Mladi režiser je imel do igre sprva dvojen odnos, odbijala ga je zaradi krutosti in vulgarnosti, privlačila pa zaradi emotivnosti in empatičnosti. Dramo je označil za zelo intimno, gledalci se z njo brez težav lahko identificirajo. Jus je na premiero prišel prešerne volje in skupaj z ustvarjalci predstave uspešnost komične drame praznoval z razrezom torte. Zadovoljstva prav tako ni mogla skrivati Barbara Hieng Samobor, ki je skupaj z obetavnim režiserjem z veseljem pozirala fotografom.



Barbara, ki je na čelu Mestnega gledališča ljubljanskega že skoraj desetletje, se z njim bori proti trendom, da so na odru večinoma mladi ljudje, in poskuša nanj spraviti čim več predstav, v katerih so zastopane vse generacije.

Hieng Samoborova pravi, da je ženskih vlog v gledališču vse manj, zato skupaj z dramaturginjami vneto iščejo tekste, v katerih bi igralske priložnosti dobile igralke iz čim bolj pisane starostne skupine.