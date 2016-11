V šovu Survivor tekle solze

Sandi si je po zadnji zmagi priboril najlepše darilo: ogled videoposnetka, ki mu ga pošiljajo domači. Izbral pa si je lahko dva tekmovalca, ki sta srečo delila z njim, zato je nagrado namenil še Juriju in Klemnu. Trenutki, v katerih so tekmovalci lahko videli svoje ljubljene, so jih prav posebno ganili in jim vlili novo energijo.

V petek, 2. decembra ob 21. uri, bo na sporedu finalna oddaja prvega slovenskega Survivorja. Po 42 dneh na rajskih Filipinih, ki so tekmovalcem pripravili eno najtežjih življenjskih preizkušenj, bomo končno dobili tistega, ki bo osvojil 50.000 evrov. Z današnjo zmago pa je Sandi stopil kar velik korak bližje temu cilju.

V boju so tekmovalci morali najprej napolniti vrč z vodo in na ta način dvigniti tehnico, ki je osvobodila vreteno. Nato so osvobodili vrv, ki jim je pomagala do cilja. V prvem delu naloge se je najbolje odrezala Teja, toda Sandi je vendarle končal prvi. »Sploh ne morem verjeti, da sem prišel do konca, ker mi je že zmanjkovalo sape. V glavi sem si vrtel posnetek in bratove besede,« je priznal po koncu.

Sandi je tako dobil imuniteto, čeprav je bil sam tudi že lastnik skrite imunitete, ki jo je, kot je bilo obljubljeno, podaril Juriju. Moška sta tako zvečer v nasprotju z drugimi tekmovalci prav mirno zaspala in imela »ne samo lepe, ampak tudi sladke sanje«, kot se je izrazil Jurij.