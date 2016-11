V šovu si je zaželela močne roke, izbrala je ženske

Na posestvu se je znova zapletlo. Adriana je namreč morala izbrati nekoga iz sosednje ekipe, ki se bo pridružil njeni ekipi. Odločila se je za Anno, ki je bila ob tem popolnoma iz sebe in niti tolažba sotekmovalcev ni zalegla.

V oddaji Kmetija: Nov začetek Brez cenzure so to potezo in odzive nanjo premlevali tudi komentatorji. Tako je Denis ocenil, da Adriana pri svoji odločitvi sploh ni gledala na svojo skupino oziroma njene koristi. Špela je bila še bolj ostra, saj naj bi šlo kar za čisto žlehtnobo. Vprašala pa se je, zakaj pa Adriana ne bi v svojo skupino vzela sovražnice, da bi jo imela ob sebi. A so se komentatorji strinjali, da s to taktiko vseeno ni nič narobe, saj se morajo vsi zavedati, da je nasprotna ekipa dobila močne roke.