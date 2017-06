V šovu Ljubezen po domače ji je skoraj zastalo srce

Vsi srečnih koncev željni so včeraj pred malimi zasloni lahko spremljali zadnji del šova Ljubezen po domače in še kako so prišli na svoj račun. Skozi oddajo sta se marsikomu v spomin vtisnila Miran in Marina, svojo usodo pa sta zapečatila prav v zadnjem delu. Miran je namreč pokleknil in iz žepa potegnil škatlico. V njej je bil pravi prstan, Marina pa ga je dovolila natakniti.

»Skoraj mi je srce zastalo,« je pokomentirala Marina, ki je bila prijetno presenečena. »Obljubim ti, da ti bom zvesta in ti bom stala ob strani,« je še dodala.

Miran je po tem, ko je svoji bodoči ženi nataknil prstan, dejal, da je odlašal 50 let, zdaj pa je očitno presodil, da je nastopil pravi trenutek tudi za to.