V šov Zvezde plešejo tudi radijski zvezdnik

Radijski moderator Uroš Bitenc se bo to pomlad vrtel po parketu šova Zvezde plešejo. »Končno lahko razkrijem skrivnost, ki sem jo komaj zadrževal. Letos bom plesal v Zvezde plešejo,« je zapisal na svojem facebooku in dodal, da bo to gotovo noro doživetje, znanje, ki ga bo pridobil, pa bo uporabil tudi pri plesu z ženo Anteo.

Poleg Bitenca se bodo to pomlad po plesnem parketu vrteli Dejan Krajnc, Werner, Natalija Bratkovič, Sanja Modrić, Rebeka Dremelj, Rok Kunaver in še mnogi drugi, katerih imena pa za zdaj še ostajajo skrivnost.