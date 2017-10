V solzah: On pije, jaz se pa f****

V resničnostnem šovu Kmetija se že nekaj časa znašajo nad Darjo, med peki je tako precej napeto, ona pa pravi, da ji družina po krivici očita lenobo. Dokončno so jo zlomili z odločitvijo, da bo po vseh dneh v kuhinji zopet zaprta v mlinu kot dninarka. Solzam ni bilo videti konca, v podporo pa ji je stopila samo Monika, ki meni, da je konflikt med peki za mlinarje velik plus.

»To so sami otroci. Ves čas mi očitajo, da ne delam. Tega nisem navajena. On pije tam pod kozolcem, jaz se pa f****. Ne more to funkcionirati, Robi je aroganten kot svinja,« je povedala objokana Darja.