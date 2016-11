V solzah ga je prosila, naj se je usmili!

Na posestvu resničnostnega šova je le še šest tekmovalcev in vedno več je taktiziranja. Anna se zaveda, da utegne biti ta teden na tapeti, saj kaže, da se je člani levega krila želijo najprej znebiti. Ker pa noče kar tako vreči puške v koruzo, se je odločila, da bo poskušala nekaj sotekmovalcev prepričati, da ji ne podelijo svojega glasu.

Najprej je poskusila pri Maticu in mu razložila, zakaj si predvsem ona zasluži mesto v finalu. Povedala mu je tudi, da bi ji morebitna zmaga bistveno olajšala življenje in da denar potrebuje veliko bolj kot drugi. Maticu je tudi pojasnila, da bi bilo tudi zanj boljše, če bi se že zdaj poskusil rešiti močnejših tekmovalcev in si njo prihranil za pozneje. Matic je povedal, da bi Anna zdaj, ko ji voda teče v grlo, naredila kar koli, da se reši. Misli pa, da ji ni več pomoči, saj so po njegovem mnenju glasovi že razdeljeni.

Na večernem sestanku levega krila so Adriana, Matic in Matjaž razglabljali, kako Anna in Zara poskušata oslabiti zavezništva znotraj levega krila. A Adriana je priznala, da imata po svoje prav, ko pravita, da je zanjo najbolje, če bi ženske stopile skupaj in bi moške že zdaj izločile iz igre. Te Adrianine besede so Matjaža kar malce prizadele, saj ne razume, kako lahko Adriana tako sploh razmišlja, saj bi zavezniki morali v vsakem trenutku držati skupaj.

Za nameček je Zara je tekmovalcem povedla, da se bo treba ta teden pri nalogi mentorjev še posebej potruditi, saj se v nasprotnem primeru kar dvema tekmovalcema slabo piše.